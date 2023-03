Karl-Heinz Peper kennt sich mit den heimischen Heilpflanzen aus und gibt sein Wissen bei Führungen im Heseler Wald weiter. Das will ihm die Firma Waldwohl nun untersagen. Foto: Ortgies up-down up-down Hohe Kosten für Volkshochschulen Seit 30 Jahren kennt dieser Kräuterkundler den Wald - jetzt will die Behörde, dass er es beweist Von Karin Lüppen | 14.03.2023, 13:10 Uhr | Update vor 1 Std.

Heilpraktiker Karl-Heinz Peper bietet seit Jahrzehnten Heilkräuterführungen in den Ostfriesischen Wäldern an. Damit soll jetzt Schluss sein, meinen die Behörden - zumindest, so lange er keinen offiziellen Lehrgang besucht. Ordnung muss sein.