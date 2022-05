Sonntagabend im ZDF-Programm Warum wir die Erde zur Müllhalde machen Von Marie-Luise Braun | 21.05.2022, 15:06 Uhr

Die Natur kennt keinen Abfall. Das Phänomen brachte erst der Mensch in die Welt, als er sich aufrichtete und beide Hände frei hatte, Dinge zu produzieren. Abfallberge gab es zunächst nicht. Zum einen gab es nur wenige Menschen. Zum anderen wussten sie die Dinge zu schätzen, die sie hergestellt hatten, so dass sie diese entweder repariert haben oder anders nutzten. Warum sich das geändert hat, erläutert Dorothea Nölle in den 45 Minuten ihrer Dokumentation in der Reihe „Terra X“.