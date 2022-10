Scientist Rebellion in Wolfsburg: Gianluca Grimalda bei der Besetzung des Porsche-Pavillons in der Autostadt. Foto: Isaac Perales up-down up-down Scientist Rebellion Aktivist im Interview: Warum ein Wissenschaftler sich bei VW festklebte Von Daniel Benedict | 27.10.2022, 23:29 Uhr | Update vor 26 Min.

Vergangene Woche besetzen Klima-Aktivisten den Porsche-Pavillon in Wolfsburg. Statt ein paar Stunden bleiben sie zwei Nächte. Statt einer Debatte erreichen sie Spott. Und statt ins Klo pinkelt einer von ihnen in eine Flasche. Was lief falsch? Wir haben nachgefragt.