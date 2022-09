Erdbeben in Mexiko Foto: Fernando Llano/AP/dpa up-down up-down Pazifik Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko Von dpa | 19.09.2022, 22:16 Uhr

An der Westküste Mexikos hat die Erde mit einer Stärke von mindestens 7,4 gebebt. Das Datum weckt in dem Land traurige Erinnerungen an vergangene Katastrophen.