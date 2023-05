Cesena Foto: Bernd März/dpa up-down up-down Notfälle Schwere Unwetter in Italien - Rund 900 Menschen evakuiert Von dpa | 16.05.2023, 22:32 Uhr

Menschen harrten auf Dächern aus, Autofahrer gerieten in Not, Bäume stürzten um und Flüsse traten über die Ufer: In Italien ist es zu heftigen Überschwemmungen gekommen.