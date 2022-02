Australien: Schwere Überschwemmungen FOTO: Jason O'brien Unwetter Schwere Überschwemmungen in Australien Von dpa | 28.02.2022, 05:03 Uhr | Update vor 1 Std.

So viel Regen wie sonst in einem Jahr: In Australien macht sich der Klimawandel dieser Tage in lebensbedrohlicher Form bemerkbar. Tausende Menschen müssen evakuiert werden.