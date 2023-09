Wegen einer mutmaßlichen Bedrohungslage hat die Polizei eine Gesamtschule in der brandenburgischen Gemeinde Mühlenbecker Land gesperrt. Die ankommenden Schülerinnen und Schüler seien vor Unterrichtsbeginn auf den angrenzenden Sportplatz umgeleitet worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Einige Mitarbeiter, die bereits in der Schule waren, konnten das Gebäude verlassen. Die Gesamtschule werde von Einsatzkräften überprüft, sagte die Polizei. Hintergründe nannte der Sprecher zunächst nicht.

Die Schule habe die mutmaßliche Bedrohung am Freitag gegen 6.45 Uhr an die Polizei gemeldet. Auf welchem Weg sie die Schule erreichte, wollte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. „Wir wollen den möglichen Urheber ermitteln und schauen, ob eine Gefahr besteht.“

Auf X, vormals Twitter, rief die Brandenburger Polizei dazu auf, den Bereich großräumig zu meiden. Auf die Schule in der Gemeinde mit rund 16.000 Einwohnern gehen den Angaben des Sprechers zufolge rund 900 Schülerinnen und Schüler.