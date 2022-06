Die Polizei ist in Berlin im Einsatz. FOTO: IMAGO/Michael Bihlmayer up-down up-down Banküberfall Schüsse bei Überfall auf Bank-Filiale in Berlin – vier Verletzte Von dpa | 29.06.2022, 12:20 Uhr

Am Mittwoch sind in Berlin Schüsse gefallen. In der Uhlandstraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wurde eine Bank überfallen.