Nach den Schüssen auf den US-Teenager kam es zu Straßenprotesten in Kansas City. Plakate, unter anderem mit der Aufschrift „Justice for Ralph“, waren zu sehen. Foto: dpa/Charlie Riedel up-down up-down An falscher Haustür geklingelt Schüsse auf 16-Jährigen in den USA: Hausbesitzer plädiert auf nicht schuldig Von dpa | 20.04.2023, 08:15 Uhr

In den USA wurde kürzlich ein 16-jähriger Schwarzer angeschossen, weil er sich an der Haustür geirrt hatte. Der Jugendliche erlitt Schusswunden am Kopf und Arm. Nun muss sich der Schütze vor Gericht verantworten.