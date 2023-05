An einer Schule in Belgrad sollen Schüsse gefallen sein. Foto: dpa/AP/Darko Vojinovic up-down up-down Schüler festgenommen Schüsse an Grundschule in Belgrad – Mindestens ein Todesopfer Von afp, dpa | 03.05.2023, 11:12 Uhr | Update vor 11 Min.

An einer Grundschule in der serbischen Hauptstadt Belgrad wurden am Mittwochmorgen Schüsse gemeldet. Mindestens ein Mensch starb, der Täter soll ein Schüler sein.