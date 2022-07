Kleiner Tierfreund: Auch mit Tauben lernten die Kinder zu arbeiten. Fotos: Elvira Parton FOTO: Archiv up-down up-down Schüler sind die Stars Zirkus „Paletti“ gastiert in der Dodesheide 12.04.2013, 15:35 Uhr

Eine Unterrichtswoche rund um die Manege: Seit Montag gastiert der Zirkus „Paletti“ an der Schule in der Dodesheide. Für die Schüler der Grund- und Förderschule drehte sich daher in den letzten Tagen alles um das Thema „Zirkus“. Höhepunkt der Projektwoche sind Vorstellungen mit Nummern, die von Schülern und Artisten gemeinsam eingeübt wurden. Vier mal eine Stunde Zeit hatten die Gruppen täglich zur Vorbereitung, ehe es am Donnerstag im voll besetzten Zirkuszelt erstmals hieß: Manege frei!