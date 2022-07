Der Eingangsbereich besticht durch eine besondere Optik: graubraun gesprenkelter Marmor an den Wänden, der zusammen mit den weißen Säulen und weißen Flurwänden einen sehr offenen Eindruck hinterlässt. Die mit Holz vertäfelte Rezeption, am Sockel mit Granit eingefasst, schließt zusammen mit den schwarzen Ledersofas, die u-förmig um einen Holztisch aus Eiche aufgestellt sind, die Inneneinrichtung stilvoll ab.

Draußen sieht es dagegen eher aus wie auf einer Baustelle: Maschinen und Geräte stehen herum und überall Löcher. Gerade sind Arbeiter dabei, einen Teil des Geländes umzugraben, zu vermessen und zu planieren.

Ästhetik hin oder her, als Teilnehmer am Projekt „Umwelt baut Brücken“ nutzen wir den Besuch im Tübitak, um zu entdecken, wie die Türkei mit der Umweltproblematik umgeht. Dr. Parvana Aksoy, eine sachlich-kühl wirkende Wissenschaftlerin, die gerade von einem Forschungsaufenthalt in Amerika wiedergekommen ist, referiert in einem Vortrag über die aktuelle Forschung im Bereich erneuerbarer Energien.

„Ich wünsche mir mehr Offenheit gegenüber erneuerbarer Energien seitens der türkischen Regierung, so wie ich sie während meines Aufenthaltes in den USA erfahren und ausleben durfte“, berichtet Aksoy. Mit dieser Aussage können wir deutschen Schüler uns identifizieren, denn schließlich ist der Ausstieg aus Atomkraft in Deutschland ein großes Thema. Durch den Vortrag wird die unterschiedliche Herangehensweise an die Energieproblematik deutlich. In Deutschland ist die Energiewende ein großes Thema. Die Tage der Atomenergie sind gezählt – in der Türkei werden hingegen weitere Kraftwerke geplant.

Später: Wir finden uns in einem Konzert von Maschinengeräuschen, Stimmengewirr und dem Summen der Transformatoren des Außengeländes wieder. Dort können wir die Theorie aus den Vorträgen der Wissenschaftler nun praktisch erleben. Anhand der Simulation einer Gasifikationsanlage wird uns ein lebendiger Eindruck vermittelt.