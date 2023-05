Altmühl Foto: Armin Weigel/dpa up-down up-down Unglück Schrecklicher Zufall: Zwei 15-Jährige sterben in Gewässern Von dpa | 01.05.2023, 15:43 Uhr

In Oberbayern sind am Wochenende unabhängig voneinander zwei Jugendliche in Gewässern ums Leben gekommen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.