Tierschutz „Schockverliebt" in verwaiste Eichhörnchen Von dpa | 29.08.2023, 14:55 Uhr Eichhörnchen-Retterin Foto: Fernando Martinez/TNN/dpa

Mona Gharib hat in diesem Jahr schon 64 junge Eichhörnchen aufgenommen und aufgepäppelt. Ein „Bleibehörnchen“ will sie nicht haben - alle sollen wieder in die Natur entlassen werden.