Temperaturen bis zu -11 Grad Schnee und Kälte: So wird das Wetter in Niedersachsen Von Laurena Erdmann | 12.12.2022, 12:18 Uhr

Das Wetter in Niedersachsen wird von Meeresluft polaren Ursprungs bestimmt. Dabei sind die Temperaturen kälter als in den vergangenen Wintern: So kühl wird es in Niedersachsen und wann Sie mit Schnee rechnen können.