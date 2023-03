Rettungshubschrauber und Höhenretter waren in Niebüll im Einsatz Foto: Helmuth Möller up-down up-down Rettung in Schleswig-Holstein Notfalleinsatz auf Windkraftanlage in 64 Metern Höhe Von Helmuth Möller | 04.03.2023, 18:58 Uhr | Update am 04.03.2023

Ein Mitarbeiter einer Wartungsfirma geriet auf einer Windkraftanlage in Schleswig-Holstein in Not. Wie die Rettung des Mannes in 64 Metern Höhe gelang.