Meeresschildkröte Salina FOTO: Zoomarine/dpa up-down up-down Umwelt Schildkröte Salina schwimmt nun Langstrecke im Mittelmeer Von dpa | 26.08.2022, 11:36 Uhr

Ein Fischer hat vergangenes Jahr eine in Not geratene Meeresschildkröte gefunden und gerettet. Das Tier wurde wieder aufgepäppelt und ist inzwischen wieder in Freiheit.