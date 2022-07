Drei Studien zu der umstrittenen Technologie, bei der mit hohem Druck ein mit teils toxischen Chemikalien versetztes Wasser-Sand-Gemisch in den Boden gepresst wird, sind derzeit in Arbeit: Neben Gutachten im Auftrag der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und des Umweltbundesamtes ist dies die im Auftrag der Förderfirma ExxonMobil erstellte „Risikostudie Fracking“. Ihr Leiter Dietrich Borchardt will im April als erstes Resultate präsentieren. Schon gestern nannte Borchardt die Größe der Methanmenge, die durch Fracking aus der Tiefe unkontrolliert freigesetzt werden könnte, als „ganz entscheidend“ für die Akzeptanz der Technik.

Diese könnte im Laufe der Zeit aber gerade wegen der Klimabilanz steigen: Der Einsatz neuer elektrischer Industriebohrer würde die Freisetzung von Klimakillern durch Fracking reduzieren. Im Jahr 2030 etwa könne das niedrigere Level des Importgases erreicht werden – und der Energieträger Steinkohle bereits klar überrundet sein. Eine exakte und detailliertere Analyse mit der zusätzlichen Worst-Case-Annahme eines gänzlich unkontrollierten Methanaustritts soll im Rahmen der Präsentation der Risikostudie im April erfolgen.

Die öffentliche Debatte über die Risiken der Bohrtechnik bestimmen oft mögliche Risse im Gestein oder potenzielle Erdstöße. „Wir betrachten den Flow-Back als deutlich problematischer“, machte Borchardt jedoch klar, dass er die Risiken eher bei der Flüssigkeit sieht, die mit dem Gas aus der Bohrung wieder herausströmt. Diese Flüssigkeit kann neben den Chemikalien auch radioaktive Bestandteile aus Tiefenwassern enthalten, gilt als trinkwassergefährdend und wird von den Förderfirmen oft einfach in alten Bohrungen verpresst und entsorgt. „Dichtigkeit der Leitungen und Versenkbohrungen sowie eine Stoffbilanz von der Wiege bis zur Bahre der Förderung: Transparenz ist gefragt, auch bei den Geldströmen rund um die Bohrtätigkeit“, legte Borchardt die Messlatte sowohl an seine Studie, als auch an alle beteiligten Akteure recht hoch.

„Vor möglichen Fracs sollte künftig eine fachlich spezifizierte Umweltverträglichkeitsprüfung stehen“, so eine weitere Empfehlung von Borchardt. Auch sollten Wasserbehörden im Genehmigungsverfahren nicht wie bisher nur informiert, sondern beteiligt werden, sodass Bohrungen und Fracs nach klaren Kriterien genehmigt oder abgelehnt werden könnten. Auch bezüglich der Änderung des Berg- und Wasserrechts will Borchardt im April entsprechende Empfehlungen präsentieren.