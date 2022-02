Umgestürzte Strommasten: Der Orkan „Kyrill“ verursachte hohe Schadensummen. (Archiv) FOTO: Peter Förster/dpa Unwetter-Ranking Schadensbilanz als Grafik: Das waren Deutschlands teuerste Stürme Von Sven Husung | 18.02.2022, 14:54 Uhr

Das Tief „Zeynep“ nähert sich Deutschland. Gerade in der jüngeren Vergangenheit sorgten Sturmereignisse für starke Verwüstungen und damit hohe Schadenssummen. So teuer waren „Kyrill“, „Friederike“ und Co.