Der 15-Jährige Junior Monday bei einem Treffen der Organisation «Chess in Slums» im nigerianischen Lagos. Foto: Sam Olukoya/dpa Nigeria Schach als Lichtblick für Kinder in Slums Von dpa | 20.07.2022, 10:18 Uhr

Wer in den Armutsvierteln Nigerias aufwächst, hat wenig Chancen auf eine rosige Zukunft. Die Organisation „Chess in Slums“ will das ändern, indem sie armen Kindern Schach beibringt.