Neues Album Sasha gibt Hits und Coversongs ein neues Gewand Von dpa | 06.09.2023, 17:01 Uhr | Update vor 30 Min. Sasha Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Sasha dreht sich im Moment viel um sich selbst. Fans erleben die Show „This Is My Life“, nun kommt das neue Album ergänzt um die Zeile „This Is My Time“ heraus.