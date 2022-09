Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. Foto: Jane Barlow/PA Pool/AP/dpa up-down up-down Großbritannien Sarg der Queen in London erwartet - König besucht Nordirland Von dpa | 13.09.2022, 04:18 Uhr

Heute verlässt die Queen für immer Schottland: Die gestorbene Monarchin wird nach London geflogen. In Edinburgh können Bürger bis zum Abend Abschied am Sarg nehmen. König Charles wird in Nordirland erwartet.