Moderne LED-Strahler und Lichtfliesen sollen künftig den Platz am Lengericher Ehrenmal ausleuchten. FOTO: Archiv up-down up-down Sanierung und Umgestaltung Neue Bauplätze in Lengerich 11.02.2013, 07:57 Uhr

In diesem Jahr wird mit der Sanierung der Kirchstraße die Neugestaltung der Straßen in der Lengericher Ortsmitte abgeschlossen. Zudem soll noch in diesem Jahr der Platz rund um das Ehrenmal neu gestaltet und mit der Aufwertung des Bürgerparks begonnen werden – dort soll bis Ende 2013 ein großer Naturspielplatz mit Wasserelementen eingerichtet werden.