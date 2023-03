Sänger Bobby Caldwell Foto: Frank Micelotta/Invision/AP/dpa up-down up-down Liedermacher Sänger Bobby Caldwell gestorben Von dpa | 16.03.2023, 11:01 Uhr

„What You Won’t Do for Love“ - so hieß einer seiner großen Hits Ende der 70er. Mit 71 Jahren ist der R&B-Sänger Bobby Caldwell nach langer Krankheit gestorben.