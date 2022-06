Die Polizei sperrte das Gebiet um den Einsatzort weiträumig ab. FOTO: imago images/BeckerBredel Einsatz im Saarland Nach Schüssen in Saarbrücken: Polizei findet mutmaßlichen Schützen leblos auf Von dpa | 03.06.2022, 10:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach den Schüssen auf Polizisten in Saarbrücken ist der mutmaßliche Täter leblos in einer Wohnung entdeckt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Dem Ereignis vorausgegangen war eine Wohnungsdurchsuchung der Waffenbehörde.