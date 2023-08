Unwetter Unwetter stoppt S-Bahnen und Zugverkehr Von dpa | 25.08.2023, 00:48 Uhr Unwetter über München Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down

Ein Unwetter mit kräftigem Regen zieht am Abend vor allem über Bayern und Baden-Württemberg. In München wird der S-Bahn-Verkehr eingestellt, in anderen Regionen müssen Bahnstrecken gesperrt werden.