Geflüchtete Menschen in Berlin FOTO: Jörg Carstensen Krieg Rund 1300 ukrainische Geflüchtete treffen in Berlin ein Von dpa | 02.03.2022, 00:33 Uhr | Update vor 42 Min.

Der Krieg Russlands in der Ukraine treibt Hunderttausende in die Flucht. In Deutschland empfangen Helfer bereits seit einigen Tagen die geflüchteten Menschen.