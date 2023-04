Blick auf die Bucht San Fruttuoso: Die malerische Badeortschaft Portofino im norditalienischen Ligurien zieht jährlich massenhaft Touristen an. Nun sorgt dort eine neue Verordnung für Aufsehen. Foto: Zuma Press/Zuma Press/Marta Carenzi up-down up-down Einrichtung von „Warteverbotszonen“ Rumstehen verboten: Italienischer Ort stellt Regel für Touristen auf Von dpa | 24.04.2023, 20:19 Uhr

In Portofino in Italien stauen sich oft Touristen in den schmalen Gassen. Das italienische Dorf will daher sogenannte „Warteverbotszonen“ einrichten. Was es damit auf sich hat und welche Bußgelder bei Verstoß gegen die Regel fällig werden.