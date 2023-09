E-Autos könnten 2027 Mehrheit übernehmen Rückgang bei E-Auto-Zulassungen erwartet - Autobauer zuversichtlich Von Yannik Jessen | 02.09.2023, 16:24 Uhr Durch geringere Zuschüsse dürfte der Marktanteil der Elektroautos im kommenden Jahr sinken. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down

Der Elektroautomarkt in Deutschland dürfte erst einmal unter den sinkenden Förderprämien leiden. Vor der IAA in München sind deutsche Hersteller dennoch optimistisch, dass die Rechnung mit den Stromern am Ende aufgeht.