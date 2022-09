Der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft gelang am Dienstag ein Sieg gegen Griechenland. Foto: dpa/Soeren Stache up-down up-down Nach Triumph gegen Griechenland Dieser Sender zeigt das Halbfinale der deutschen Basketballer im Free-TV Von dpa | 14.09.2022, 11:57 Uhr

Es war ein wildes Spiel – nicht nur für die Fans in der Halle, sondern auch für die Zuschauer vor dem Fernseher. Die deutschen Basketballer besiegten am Dienstagabend die griechische Nationalmannschaft mit 107:96. Jetzt soll auch das Halbfinale am Freitag im Free-TV gezeigt werden.