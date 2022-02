Rhein-Ruhr-Express (RRX) FOTO: Federico Gambarini Panorama RRX-Ausbau: 48 Bahnhöfe umgebaut, 84 Züge unterwegs Von dpa | 21.02.2022, 13:52 Uhr | Update vor 11 Std.

Bein Ausbau des Schienennetzes für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) in Nordrhein-Westfalen wollen Verkehrs- und Nahverkehrsunternehmen abgestimmt vorgehen. Um das Reisen für die Menschen so reibungslos wie möglich zu gestalten, werde auf eine einheitliche Kommunikation gesetzt, sagte Ronald Lünser, Vorstand des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), am Montag.