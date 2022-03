J.K. Rowling FOTO: Joel C Ryan Leute Rowling will bis zu eine Million Pfund für Ukraine spenden Von dpa | 07.03.2022, 13:46 Uhr | Update vor 56 Min.

Die britische Autorin J. K. Rowling greift tief in die Tasche. Sie will für Hilfsgüter, die Kindern in der Ukraine zugute kommen sollen, spenden. Die Rede ist von umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro.