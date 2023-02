Die Gretescherinnen hatten gegen die überlegenen Wölfinnen nicht viel zu bestellen. Gegen die vierfache Torschützin Lyn Meyer auf- seiten der Wolfsburgerinnen war kein Kraut gewachsen. Die VfL-Damen entschieden die Partie schon mit dem sicheren 3:0 zur Pause.

Die TSG hatte in den gesamten 90 Minuten nur eine Torchance und verlor noch Kapitänin Julia Berlsmann mit einer Roten Karte nach einem Handspiel auf der Linie bei einem Rettungsversuch. Vor rund 200 Zuschauern im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen spielte der Titelverteidiger die Partie dann locker zum verdienten 6:0-Erfolg zu Ende. „Es war ein auch in dieser Höhe völlig verdienter Sieg. Dass der Gegner nur einen Eckball hatte, sagt alles über unsere Dominanz aus,“ sagte VfL-Trainerin Petra Damm.

Die Finalniederlage trübte die Stimmung bei den TSG-Damen nicht, beim Abschlussbankett spekulieren sie über den Erstrundengegner im DFB-Pokal 2013/14.

Gretesch: Martin – Greiwe, Beermann, Berlsmann, Kerkau – Buschinski, Heuer, Biedermann, Bomm – Yildiz, Drews. – Tore: 1:0 (19.), 2:0 (29.), 3:0 (36.), 4:0 (78., Handelf.), 5:0 (84.), 6:0 (88.). – Rot: Berlsmann (78., Handspiel)

TEASER-FOTO: