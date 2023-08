Mecklenburg-Vorpommern Riesiges Hakenkreuz in Rasen gemäht – Staatsschutz ermittelt Von Frank Liebetanz | 09.08.2023, 16:25 Uhr Gleich mehrere Hakenkreuze riefen in Mecklenburg-Vorpommern die Polizei auf den Plan. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down

Wegen gleich mehrerer verfassungsfeindlicher Symbole in Mecklenburg-Vorpommern hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. In Rostock mähten Unbekannte ein riesiges Hakenkreuz in eine öffentliche Rasenfläche. Auch in Schwerin gab es Vorfälle.