In diesem Camp in der Nähe des Hauptbahnhofs in Berlin leben Roma seit einigen Jahren. Nun könnte die Siedlung bald aufgelöst werden. Foto: IMAGO Images/GE-Foto up-down up-down Camp am Hauptbahnhof vor Räumung Illegale Zeltsiedlung mitten in Berlin: Wenn der Weg ins Elend kurz ist Von Dirk Fisser | 18.04.2023, 06:54 Uhr | Update vor 1 Std.

In Berlin lebt eine Gruppe Roma seit Jahren in einer illegalen Zeltsiedlung in der Nähe des Hauptbahnhofs unter prekären Bedingungen. Jetzt will die Bezirksverwaltung das Camp räumen. Aber die Bewohner wollen nicht umziehen. Ein Ortsbesuch.