„Tristan"-Regisseur Roland Schwab verspricht Weltflucht mit Schönheit Von dpa | 24.07.2022, 13:26 Uhr

Sexismus-Debatte, Corona-Chaos - und das alles in Zeiten von Krieg und Krise. Die Bayreuther Festspiele finden in diesem Jahr in einem speziellen Umfeld statt.