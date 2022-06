Bei Baggerarbeiten in einer Gartenanlage sind Granaten gefunden worden. FOTO: Polizeiinspektion Anklam/Archiv (Symbolbild) up-down up-down Explosionsgefahr Bauarbeiter finden 30 Granaten in Gartenanlage Von Franca Niendorf | 29.06.2022, 14:39 Uhr

In einem Schrebergarten in Ribnitz-Damgarten wurden 30 Granaten aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Was in einem solchen Fall zu tun ist.