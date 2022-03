«Who Cares?» FOTO: Sony Music Musik Rex Orange County wagt Neustart mit etwas Promi-Hilfe Von dpa | 08.03.2022, 10:41 Uhr | Update vor 1 Std.

Länger war es still um Alexander O’Connor alias Rex Orange County. Mit „Who Cares?“ ändert sich das. Im Schlepptau hat der mit „Pony“ so erfolgreiche Brite die Promis Benny Sings und Tyler, The Creator.