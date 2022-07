Es gibt eine Hackordnung in der Medienversorgung nach Wettkämpfen. Erst kommt das TV, dann das Radio, danach die Agenturen und am Ende die Mitarbeiter des IOC-Medienbüros. Sie sollen Flash-Interviews mit den Athleten führen. Meist könnte man mit den Fragen und Antworten locker eine Doppelseite einer großen Zeitung füllen. Mit Flash hat das nichts mehr zu tun. Sind sie fertig, kommen wir.

Gestern stehe ich mit 20 Kollegen in der Mixed-Zone und warte auf Thomas Lurz. Es ist heiß, die Mixed-Zone befindet sich direkt in der Sonne. Nach 45 Minuten Wartezeit schielen die meisten auf den See vor uns. Gut, Enten und Schwäne nutzen das Gewässer im Hyde Park als Toilette – aber es wäre nass und kühl darin.

Immerhin, als der Schwimmer da ist, spricht er längere Zeit mit uns, ohne dass ihn jemand zur Pressekonferenz wegzieht. Auch schon passiert, hebt die Stimmung ganz enorm.

Damit wir ihn verstehen, müssen wir uns eng aneinanderdrücken. Der Kollege neben mir neigt zur Transpiration. Der Geruch ist nicht das Problem, ich dufte auch nicht viel besser. Das Unangenehme ist die Nässe. Den Rest des Tages trage ich einen Schweißfleck von seinem Arm auf meinem T-Shirt. Was macht man nicht alles, um ein paar Worte von einem Medaillengewinner zu erhaschen?

Wobei man sich bei manchen Fragen schon fragt, ob man die Antworten wirklich braucht. Bei der Dressur war die Mitarbeiterin eines großen Boulevardblattes neulich investigativ zugange. „Hast du ein Glücksbändchen?“, fragt sie die Reiterinnen der Reihe nach. Um der Chronistenpflicht genüge zu tun: Sie haben – Kristina Sprehe hat sogar vier.

Neulich, weit nach Mitternacht, habe ich im Beachstadion Julius Brink interviewt. Es war nach dem Halbfinale, und er erzählte von der Spielphilosophie des Duos. Ich bat ihn, ob er sie mal erklären könnte. Er stöhnte auf und warnte mich vor: „Jetzt wird es aber fachlich.“ Vielleicht hätte ich angesichts der Uhrzeit nach dem Glücksbändchen fragen sollen.