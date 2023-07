Am letzten Juli-Wochenende drohen wegen des Starts der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg die meisten Staus auf den Autobahnen. Foto: Matthias Balk/dpa up-down up-down Sommerferien in allen Bundesländern Schlimmstes Stau-Wochenende der Saison droht: Wo es besonders voll wird Von dpa | 24.07.2023, 20:58 Uhr

Eines der staureichsten Wochenenden des Jahres steht bevor: In allen Bundesländern in Deutschland sind Sommerferien. Welche Autobahnen am stärksten vom Reiseverkehr belastet sind.