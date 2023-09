Sachbuch Reinhold Beckmanns erschütternde Familiengeschichte Von dpa | 05.09.2023, 10:21 Uhr | Update vor 1 Std. Reinhold Beckmann Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down

In „Aenne und ihre Brüder“ erinnert Reinhold Beckmann an das außergewöhnliche Schicksal seiner Mutter, die an den schweren Verlusten ihres Lebens nie zerbrach.