Aussichten Regen und Sonnenschein - Deutschland beim Wetter geteilt Von dpa | 14.04.2023, 11:46 Uhr

Tiefdruckeinfluss in Verbindung mit kühler Meeresluft sorgt für wechselhaftes Wetter am Wochende in Deutschland. Wer einen Spaziergang plant, sollte den Regenschirm nicht vergessen.