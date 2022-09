Reeperbahn-Festival Hamburg Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Hamburg Reeperbahn-Festival hofft auf 40.000 Besucher in den Clubs Von dpa | 18.09.2022, 15:40 Uhr

Hunderte Bands und Acts aus vielen Ländern wollen beim Hamburger Reeperbahn-Festival zeigen, was sie können. Sie spielen in Kiez-Clubs, vernetzen sich in der Branche und hoffen auf die große Karriere.