Vinyl ist zurück Foto: Mark Humphrey/AP/dpa up-down up-down Verkaufsaktion Record Store Day lockt mit limitierten Vinyl-Editionen Von dpa | 20.04.2023, 09:55 Uhr

Seit 2011 gibt es auch in Deutschland den Record Store Day. Was Musikfans am 22. April in die Läden locken soll.