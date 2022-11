Beamte verschafften sich am Donnerstag Zugang zu zwei Wohnungen in Leipzig. (Symbolbild) Foto: imago images/aal.photo up-down up-down Durchsuchungen in Leipzig Razzia bei Klimaaktivisten: Duo klebte sich an Sixtinische Madonna und | 24.11.2022, 08:54 Uhr | Update vor 1 Std. Von Kim Patrick von Harling dpa | 24.11.2022, 08:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Zwei Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ hatten sich an die Sixtinische Madonna in Dresden geklebt. Am Donnerstag durchsuchte das LKA zwei Wohnungen in Leipzig.