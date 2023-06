Chicago Foto: Antonio Perez/Chicago Tribune/AP/dpa up-down up-down Nordamerika Rauch von Waldbränden in Kanada hüllt Chicago ein Von dpa | 28.06.2023, 15:36 Uhr

Seit Wochen wüten in Kanada zahlreiche Feuer. Zuletzt sorgten die Bilder von Rauch in New York für Aufsehen. Die Auswirkungen sind nun auch in weiten Teilen des Mittleren Westens der USA spürbar.