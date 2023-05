Ratingen: Bei einer Explosion in einem Hochhaus werden Einsatzkräfte schwer verletzt, fünf von ihnen befinden sich im künstlichen Koma. Foto: dpa/Roberto Pfeil up-down up-down Aktueller Stand der Ermittlungen Explosion in Hochhaus in Ratingen: Offenbar zweites Todesopfer entdeckt Von dpa | 12.05.2023, 14:53 Uhr | Update vor 1 Min.

Bei einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen werden mehrere Einsatzkräfte schwer verletzt. In einer Wohnung finden die Ermittler eine Leiche – ein Mann wird festgenommen. Am Tag danach wird ein weiteres Todesopfer bekannt.