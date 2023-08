Täter handelte aus Hass auf schwarze Menschen Rassistische Attacke in Florida: Weißer Mann erschießt drei Schwarze Von dpa | 27.08.2023, 21:42 Uhr Bei Schüssen in einem Geschäft im US-Bundesstaat Florida sind nach Polizeiangaben drei Menschen getötet worden. Foto: dpa/John Raoux up-down up-down

Tödliche Attacken mit Schusswaffen gehören in den USA zum Alltag. Immer wieder spielen dabei rassistische Beweggründe eine Rolle. Nun tötet in Jacksonville in Florida ein weißer Mann gezielt mehrere Schwarze. Die Polizei spricht von „ekelhafter Ideologie“.