Technik Rasen statt Rosten: 92-Jähriger erfindet Turbo-Rollator Von dpa | 14.09.2023, 09:15 Uhr | Update vor 20 Min. 92-Jähriger erfindet Turbo-Rollator für Wald und Berge Foto: Felix Kästle/dpa

Weil er auch mit über 90 Jahren in die Natur will, hat ein Tüftler am Bodensee einen Gelände-Rollator mit Elektroantrieb erfunden. Mit seiner Offroad-Gehhilfe hat er viel vor.