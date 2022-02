Katja Krasavice FOTO: Henning Kaiser Offizielle Deutsche Charts Rapperin Katja Krasavice wieder an der Spitze der Charts Von dpa | 18.02.2022, 17:12 Uhr | Update vor 7 Std.

Was waren die musikalischen Bestseller der Woche in Deutschland? GfK Entertainment hat sie ermittelt und in Rankings zusammengestellt.